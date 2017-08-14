В Украине запустили сайт для тестирования знаний правил дорожного движения
12:33, 14 августа 2017Общество
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Пройти тест можно бесплатно.
Тест можно пройти неограниченное количество раз / фото facebook.com/mvs.gov.ua
В Украине МВД запустило сайт для проведения тестирования на знание правил дорожного движения. Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.
В сообщении отмечается, что тест на знание ПДД можно пройти неограниченное количество раз и бесплатно.
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«Отныне у вас есть возможность попробовать пройти тест на #ПДД везде, где есть подключение к интернету. Неограниченное количество попыток и все это бесплатно», - говорится в сообщении.
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