ВСУ амнистировал одного из подрывников штаба Ющенко

Верховный Суд Украины пересмотрел приговор Апелляционного суда Киева двум гражданам России Михаилу ШУГАЮ и Марату МОСКВИТИНУ, обвиненным в попытке совершения теракта 21 ноября 2004 года в Киеве возле избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ, соответствующее постановление 17 октября объявила коллегия судей Верховного Суда Украины.

Таким образом, по решению ВСУ, судебный приговор для М.ШУГАЯ остается неизменным - 6 лет лишения свободы. Что же касается М.МОСКВИТИНА, то к нему была применена амнистия и он был освобожден в зале судебных заседаний (ранее 20 июня 2006 Апелляционный суд назначил ему приговор в виде 4,5 лет лишения свободы).

Как сообщалось, в ночь на 21 ноября 2004 года (день второго тура президентских выборов) у дома по улице Боричев Ток, 22-а в Киеве, где находился избирательный штаб В.ЮЩЕНКО, на протяжении восьми часов был припаркован автомобиль ВАЗ-21043 с взрывчаткой, которую заложил туда М.ШУГАЙ.

О преступлении стало известно после того, как вечером 21 ноября 2004 года сотрудники МВД проверили подозрительный автомобиль. Во время обыска там нашли взрывное устройство и задержали М.ШУГАЯ и М.МОСКВИТИНА, которые использовали поддельные паспорта.

По заключению экспертизы, взрывное устройство состояло из 3 кг пластида и содержало основной действующий компонент - гексоген.