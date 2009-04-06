Банки взяли на мушку: количество нападений выросло в 2,4 раза

С начала года количество нападений на украинские банки выросло в среднем в 2,4 раза.

По данным Министерства внутренних дел, за I квартал этого года на отделения банков, обменные пункты и банкоматы преступники нападали 62 раза, тогда как за весь 2008 год — 103 раза. Получается, что в прошлом году в среднем совершалось 8-9 нападений в месяц, а в этом году — более 20.

Ситуация может усугубиться, поскольку наряду с ростом преступности коммерческие банки будут вынуждены сокращать расходы на охрану из-за снижения прибыли.

С началом нового квартала грабители, похоже, не планируют сбавлять обороты. Так, 1 апреля в Запорожье было ограблено отделение Ощадбанка. Преступник скрылся с 2,3 тысячи гривен. На следующий день в Кировоградской области сотрудники государственной службы охраны задержали преступника, который разбил стекло и проник в отделение ПриватБанка. В тот же день вечером, 2 апреля, в Харькове было совершено нападение на инкассаторскую службу Ощадбанка. В результате перестрелки три инкассатора погибли, а грабители скрылись на угнанном автомобиле инкассаторской службы, в котором находилось около 300 тысяч гривен.

Сокращение прибыли банков и сложное финансовое положение заставляют банкиров экономить не только на зарплатах сотрудников, но и на безопасности банка. Так, по данным МВД, в конце прошлого года не охранялось около 30% банковских отделений — эти отделения не имели ни охранника, ни кнопки тревожного сигнала (для экстренного вызова группы быстрого реагирования).

Охрана банков действительно обходится недешево. К примеру, Государственная служба охраны (ГСО) за час работы своего охранника берет 22 гривни. Круглосуточная охрана одного объекта стоит в среднем около 16 тысяч гривен в месяц, 12-часовая — около 8 тысяч гривен в месяц. Частные охранные службы обходятся дешевле. К примеру, в компании «СБ-Гарант» за час работы охранника с оружием придется заплатить 18-20 гривен, без оружия — 15-17 гривен.

Банкиры утверждают: чтобы сократить расходы на охрану отделений, они будут отказываться от физической охраны (где это позволяют сделать требования Нацбанка) или же будут пользоваться услугами более дешевых охранных фирм.

«Затраты на охрану банков — большая статья расходов. Государственная служба охраны — это дорогое удовольствие. Поэтому банки, особенно те, которые не имеют прибыли или понесли убытки, будут стараться сократить эту статью расходов. Будут менять физическую охрану на тревожные кнопки или другие охранные фирмы, чьи услуги стоят дешевле, например, без огнестрельного и травматического оружия», — говорит председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.

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