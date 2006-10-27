Россия отдаст Украине ее маяки вместе с флотом

Россия хочет передать Украине объекты навигационно-гидрографического обеспечения в 2017 году.

Об этом сообщил помощник министра обороны Украины, член украинской части подкомиссии по функционированию Черноморского флота России и его пребыванию на территории Украины Сергей Близнюков.

«Прорыв (на переговорах) мы вряд ли увидим, потому что те, кто ведет переговоры, занимают совсем противоположные позиции, они хотят передать нам эти маяки в 2017 году, это последняя официальная позиция тех людей, которые принимают участие в переговорах», – сказал Близнюков.

По его словам, украинской стороне были официально переданы соответствующие документы.

«Если мы (во время переговоров) услышим что-нибудь другое, это будет огромный прорыв», – сказал Близнюков.

Он подчеркнул, что в украино-российском договоре от 1997 года было решено, что вопрос объектов навигационно-гидрографического обеспечения должен быть урегулирован отдельным соглашением.

«Все то, что записано сейчас в соглашении - это переходные положения, которые сейчас не согласованы... и Карасин (глава российской части подкомиссии, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России) признает это и говорит, что этот вопрос надо решать... вместе с тем все СМИ России доказывают, что все в аренде», – сказал Близнюков.

По его словам, российская сторона присвоила себе эти объекты незаконно, при этом в 1998 году Россия официально от них отказалась, заявив, что все навигационно-гидрографические объекты бывших стран СССР переданы в их собственность и что российская сторона не несет ответственности за безопасность мореходства.

«Вопрос уже вышел на две составляющие – техническую и политическую. Военные сейчас занимаются несвойственным им делом (политическим, а не техническим)», – сказал Близнюков.

Третье заседание подкомиссии началось в пятницу в 9.00 в Севастополе.

Как сообщалось, Украина считает неприемлемым российский проект соглашения о навигационно-гидрографических объектах в Крыму.

Обком