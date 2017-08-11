"Договориться не удалось": стало известно, сколько телеканал HBO предлагал хакерам за сценарии "Игры престолов"

Американский телеканал HBO вступил в переговоры с хакерами и предлагал выкуп в размере 250 тысяч долларов за украденные сценарии.

Изданию удалось найти скриншот письма от представителей HBO, в котором говорится, что канал готов заплатить эту сумму в качестве «жеста доброй воли», – пишет The Hollywood Reporter.

The Hollywood Reporter смог подтвердить достоверность письма, но официально канал эти сведения не комментирует. Хакеры заявили изданию, что вели переговоры с HBO несколько недель, но канал «нарушил свое обещание».

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Ранее сообщалось, что хакеры собирались получить за украденные сценарии около 6 миллионов долларов в биткоинах. По какой причине сорвались переговоры с HBO о выкупе, неизвестно.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, хакеры, которые используют имя Mr. Smith, похитили у американского телеканала HBO данные, среди которых оказались сценарии к пяти эпизодам “Игры Престолов”.