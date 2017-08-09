Хакеры опубликовали в сети личные данные актеров из "Игры престолов"

Хакеры, которые украли у телеканала HBO большой объем информации, обнародовали в сети персональную информацию актеров из сериала Игра престолов, сообщает The Independent.

В частности, в интернете показали номера телефонов, а также адреса и электронные почты Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен), Кита Харингтона (Джон Сноу), Питера Динклейджа (Тирион Ланнистер) и Лины Хиди (Серсея Ланнистер).

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, хакеры опубликовали в открытом доступе сценарий нового эпизода сериала "Игра престолов". Злоумышленники также требуют многомиллионный выкуп за украденные данные объемом 1,5 терабайт в HBO.