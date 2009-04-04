Украина передала дела Черноморского флота женщине

Помощником командующего Военно-морскими силами Украины впервые стала женщина - капитан 3-го ранга Марина Каналюк, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. М.Каналюк будет заниматься вопросами, связанными с функционированием структур Черноморского флота РФ и его пребыванием на территории Украины.

Свою военную карьеру М.Каналюк начала курсантом Севастопольского военно-морского института им.Нахимова, который окончила в 2000 г. В 2000-2005 гг. проходила службу на различных должностях в воинских частях ВМС - служила в научном центре ВМС и в отделе международного военного сотрудничества штаба командования ВМС, уточняет РосБизнесКонсалтинг.