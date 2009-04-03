Режиссер «Тараса Бульбы» рассказал, что в Бахчисарае его угрожали убить

Владимир Бортко, режиссер фильма «Тарас Бульба», рассказал, что во время съемок в Украине ему угрожали… физической расправой. Бортко назвал это «довольно странным инцидентом».

«Мы хотели снимать воспоминания Бульбы о пребывании в… кстати, не в татарском, а в турецком плену – там говорят по-турецки – на месте Бахчисарая. И вдруг я встретил яростное и дикое сопротивление: "Иначе мы вас убьём просто". Ничего себе текст! – Возмутился Владимир Бортко в эфире программы «Шустер live» на ТРК Украина. - Я розмовляв з ними українською мовою. Вони сказали, що вони не розуміють. "Взагалі хто ви такі?" – "Мы представители межлиц (очевидно имеется в виду «Меджлис» - ред.)". Дело хорошее, но причём татарский народ к этому имеет слабое отношение, потому что татары у нас снимались – прекрасные отношения с ними. А вот я потом открыл, значит, эту… Украины Конституцию – и "межлица" не нашёл. Не знаю, что это такое. И кто меня хотел… вместе с нами убить. Чёрт его знает. Не знаю. Несколько ребят… Разобрались бы…»