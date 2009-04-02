В Минобороны возник конфликт

В Министерстве обороны Украины возник конфликт вокруг смены руководителя государственного предприятия «Украинская авиационная транспортная компания».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ об освобождении Виталия ПОПОВА от должности генерального директора ГП Минобороны «Украинская авиационная транспортная компания» (УАТК) и назначении на эту должность Леонида КАЛЬНИЧЕНКО, который до этого был помощником руководителя военного ведомства.

В то же время, когда новоназначенный гендиректор прибыл на свое рабочее место по адресу ул. Мельникова, 24, где расположена УАТК, возник конфликт с ведомственной охраной предприятия.

На место инцидента прибыли с одной стороны представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил (они поддержали действия новоназначенного гендиректора), а с другой – сотрудники государственной службы охраны МВД, которая по договору осуществляла охрану предприятия.

Сейчас, после общения высокопоставленного представителя МВД и полковника Минобороны, стороны поладили и Л.КАЛЬНИЧЕНКО попал на свое новое рабочее место.

Но конфликт не исчерпан.

«Слухи о том, что готовится приказ о моем увольнении и захвате предприятия, продолжались давно. Я не знаю, чем это вызвано, ведь показатели у меня все положительные, нет никаких замечаний, по крайней мере, никаких выговоров мне не объявляли», - сказал В.ПОПОВ.

Как он предположил, его увольнение связано с тем, что «сейчас предприятие является достаточно «интересным активом».

В.ПОПОВ также отметил, что он сейчас находится на больничном и будет обжаловать решение министра обороны в судебном порядке.

В свою очередь, и.о. директора Департамента экономической и хозяйственной деятельности Минобороны Виталий КАРПЮК отметил, что министр обороны в случае невыполнения условий контракта имеет право его разорвать.

«Так это сделано с руководителем УАТК, который не выполняет условий контракта», - сказал В.КАРПЮК, отметив, что у этого государственного предприятия есть большая задолженность по заработной плате перед работниками, которая достигает почти полумиллиона гривен.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, бывший гендиректор В.ПОПОВ ни разу не являлся на вызовы ни к министру обороны, ни в профильный департамент, то есть игнорировал все требования при том, что УАТК на 100% является государственной собственностью и находится в управлении военного ведомства.

К тому же, В.КАРПЮК отметил, что В.ПОПОВ имеет и целый ряд других нарушений.

ГП Министерства обороны «Украинская авиационная транспортная компания» является ведущей структурой, которая осуществляет транспортные перевозки по всему миру в интересах не только Министерства обороны Украины, но и других стран.

По оценкам специалистов, при условиях надлежащей организации деятельности компании, она занимает ведущее место на мировом рынке авиационных транспортных перевозок и зарабатывает в государственный бюджет значительные средства.