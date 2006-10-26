Кабмин ввел должности референтов в Секретариате правительства

Кабинет Министров Украины своим постановлением №1472 от 25 октября ввел должности референта и старшего референта в Секретариате правительства.

Текст постановления содержится на Правительственном портале.

Согласно документу, эти должности не принадлежат к категории должностей государственных служащих.

Настоящим же документом министру Кабинета Министров предоставлено право устанавливать должностные оклады референта на уровне должностного оклада главного специалиста, а старшего референта – на уровне должностного оклада заведующего сектором в составе управления Секретариата, увеличенные на 10 процентов.

Ежегодные отпуска для референтов предусмотрены сроком в 30 дней с выплатой помощи на оздоровление в размере, который не превышает их среднемесячную заработную плату.

Кроме того, референтам устанавливаются такие же надбавки за выполнение особо важной работы, знания и использование иностранных языков, научную степень, как и государственным служащим.

В документе не указывается, какое количество референтов может работать в Секретариате правительства.