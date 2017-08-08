Усы, лапы и хвосты: сегодня отмечают Международный день кошек (видео)

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Это праздник пушистиков, которые нашли своих хозяев и способ привлечь внимание к кошкам без дома.

Кошки – самые распространенные домашние животные на протяжении многих тысячелетий. Сегодня их выбрали около 80% жителей Земли. Кошки имеют сложный характер и иногда странные привычки. Они обожают залезать в коробки - как самые маленькие, так и большие.

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Кроме того, что безумно милые, кошки еще и полезные. Они отлично истребляют грызунов и даже продлевают жизнь своему хозяину. Владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца. И есть еще миллион причин, почему кошки - это счастье.