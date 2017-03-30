Исследование: Кошки любят общение с людьми больше, чем еду (видео)

09:29, 30 марта 2017
Наука и IT
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Ученые провели серию тестов, чтобы доказать, что кошки выбирают в различных ситуациях. 

Кошки оказались более привязанными к людям, чем предполагалось / УНИАН

Ученые выяснили, что кошки предпочитают не только наслаждаются компанией человека, но даже считают ее важнее еды, вопреки тому, что любители собак всегда упрекали любителей кошек в том, что их питомцы «безгранично эгоистичны», пишет Telegraph.

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Как отмечает издание, в университете штата Орегон провели исследование, в рамках которого удалось развенчать мнение о том, что кошки являются асоциальными существами, и то, что их любовь «корыстна».

Исследователи провели серию тестов, чтобы доказать, что кошки выбирают в различных ситуациях. 50 кошек из приютов и домов лишили пищи и человеческого контакта, запахов и игрушек на несколько часов. Затем они вернули их в пространство с наличием этих четырех вещей, чтобы увидеть, что они выберут.

Большинство кошек отдали предпочтению общению с человеком.

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