Исследование: Кошки любят общение с людьми больше, чем еду (видео)
Ученые провели серию тестов, чтобы доказать, что кошки выбирают в различных ситуациях.
Ученые выяснили, что кошки предпочитают не только наслаждаются компанией человека, но даже считают ее важнее еды, вопреки тому, что любители собак всегда упрекали любителей кошек в том, что их питомцы «безгранично эгоистичны», пишет Telegraph.
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Как отмечает издание, в университете штата Орегон провели исследование, в рамках которого удалось развенчать мнение о том, что кошки являются асоциальными существами, и то, что их любовь «корыстна».
Исследователи провели серию тестов, чтобы доказать, что кошки выбирают в различных ситуациях. 50 кошек из приютов и домов лишили пищи и человеческого контакта, запахов и игрушек на несколько часов. Затем они вернули их в пространство с наличием этих четырех вещей, чтобы увидеть, что они выберут.
Большинство кошек отдали предпочтению общению с человеком.