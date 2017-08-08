Порошенко поздравил военных связистов с профессиональным праздником
08:56, 08 августа 2017Общество
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Главы государства поблагодарил военных связистов за самоотверженное служение и верность воинскому долгу.
Этот профессиональный праздник біл учрежден в феврале 2000 года / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных связистов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на странице президента в Facebook.
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«Поздравляю военных связистов с праздником. Спасибо за самоотверженное служение и верность воинскому долгу», - говорится в приветствии главы государства по случаю Дня войск связи.
8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины. Этот профессиональный праздник біл учрежден в феврале 2000 года Указом Президента Леонида Кучмы, учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства.
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