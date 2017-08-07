Звездам "Теории большого взрыва" надоели свои роли за 12 лет: творцы популярного сериала допускают его закрытие

В марте прошлого года самый популярный комедийный сериал в США был продлен еще на два сезона. Создатель "Теории большого взрыва" Чак Лорри рассказал о будущем шоу в интервью "Hollywood Reporter" во время летнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

Лорри сказал: "Мы никогда не думали, что это будет длиться 11 лет, не говоря уже о том, что произойдет после 12. Можно легко предположить, что это будет конец сериала, но я просто поражен, что мы здесь". Что касается нового руководителя телерадиосети "CBS" Келли Кал, она видит шоу, которое "длится 20 лет".

Читайте такжеАмериканский сериал вдохновил сотрудницу университета на реальное научное открытие

Ее позиция понятна, потому что сериал приносит каналу большие доходы. Тем не менее, актеры и актрисы ситкома могут отказаться играть одну и ту же роль после 12 лет существования "Теории большого взрыва", даже при том, что за один эпизод они получают от 450 000 до 1 миллиона долларов.

Напомним, что сразу после премьеры 11 сезона "Теории большого взрыва" 25 сентября выйдет сериал-приквел "Юный Шелдон".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее звезда "Теории большого взрыва" тронула сеть историей о первой поездке в Киев.