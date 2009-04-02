Мировые цены на нефть понизились
00:56, 02 апреля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 1 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,44 (-0,79) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,39 (-1,27) долл./барр.
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