Мировые цены на нефть понизились

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 1 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,44 (-0,79) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,39 (-1,27) долл./барр.

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