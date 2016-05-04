ЮНИСЕФ официально показал, что делал Орландо Блум на Донбассе (видео)
15:28, 04 мая 2016Политика
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Украинское подразделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) опубликовало видео о пребывании известного британского киноактера Орландо Блума в Донецкой области.
Блум посетил детей Славянска / facebook.com/UNICEF.Ukraine/videos
Об этом говорится в сообщении в Facebook ЮНИСЕФ Украина.
"Посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум действительно находился в восточной Украине и встречался с детьми, которые пострадали в результате конфликта. В связи с вопросами безопасности мы не имели права сообщать детали. А теперь рады поделиться", - сказано в нем.
Как отмечает организация, Блум подчеркнул важность образования, ведь поскольку оно способно вернуть ощущение безопасности и забыть пережитое.
Напомним, в конце апреля актер был замечен в школе в Славянске Донецкой области в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.
Также, как сообщали СМИ, в рамках визита в Украину он тайно посетил Харьков.
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