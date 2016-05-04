ЮНИСЕФ официально показал, что делал Орландо Блум на Донбассе (видео)

15:28, 04 мая 2016
Политика
3842 0

Украинское подразделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) опубликовало видео о пребывании известного британского киноактера Орландо Блума в Донецкой области.

/ facebook.com/UNICEF.Ukraine/videos

Об этом говорится в сообщении в Facebook ЮНИСЕФ Украина.

"Посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум действительно находился в восточной Украине и встречался с детьми, которые пострадали в результате конфликта. В связи с вопросами безопасности мы не имели права сообщать детали. А теперь рады поделиться", - сказано в нем.

Как отмечает организация, Блум подчеркнул важность образования, ведь поскольку оно способно вернуть ощущение безопасности и забыть пережитое.

Напомним, в конце апреля актер был замечен в школе в Славянске Донецкой области в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Также, как сообщали СМИ, в рамках визита в Украину он тайно посетил Харьков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter