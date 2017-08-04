В Житомире умер единственный на всю Украину уцелевший бывший узник "Майданека" Бржезицкий

В Житомире умер последний в Украине узник концлагеря "Майданек", сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, "умер последний единственный на всю Украину уцелевший бывший заключенный концлагеря «Майданек», человек-легенда – Франц Карлович Бржезицкий, прощание с ним состоится затвра, 5 августа, в 12.00 на улице Новый Бульвар, 7 в Житомире.

Бржезицкий родился 4 сентября 1924 года в Житомире в обычной польской рабочей семьи, которая проживала в микрорайоне Малеванка.

"В годы сталинских репрессий его отца расстреляли, а спустя длительное время полностью реабилитировали, а мать отправили в Сибирь в ссылку. В 1941-м году, после оккупации Житомира немецкими захватчиками, Бржезицкий, которому не исполнилось еще и 17 лет, вместе со своими друзьями создал подпольную молодежную антифашистскую организацию. Когда в город пришли словаки, он связал их с житомирским подпольем",- отмечают в горсовете.

В конце 1942 года Бржезицкого выследило и схватило гестапо. После допросов, на которых он никого не выдал, хотя знал все руководство подполья, Бржезицкий был брошен в камеру смертников. Однако, в последний день ему заменили смертную казнь на концлагерь смерти "Майданек" (Польша). "«Майданек» вошел в историю фашистской Германии как экспериментальный концентрационный лагерь выработки наиболее рациональных технологий массового уничтожения людей. Сколько здесь было задушено в газовых камерах, сожжено в крематориях и в штабелях между бревнами деревьев, никто точно не знает",- отмечают в горсовете.

В «Майданек» Бржезицкий попал в составе житомирского этапа 13 февраля 1943 года (с 1 тыс. 240 человек этого этапа выжили и вернулись домой в Житомир после войны только семь). А потом были концлагеря Гросс-Розен (Германия) и Ляйтмериц (Чехия). "Он прошел все круги ада, выстоять и выжить в нечеловеческих условиях ему помогли несгибаемый характер, идейные убеждения, взаимопомощь товарищей и глубокая вера в Бога",- отмечают в горсовете.

После освобождения из концлагеря, Бржезицкий был призван в армию. А после войны он как советский подпольщик, который и в "Майданеке" продолжил борьбу с врагом как подпольщик польской Армии Крайовой, был арестован СМЕРШем, но бежал из тюрьмы.

Четыре года Бржезицкий нелегально жил в Житомире, однако, в конце концов, был снова арестован и без всякого суда получил десять лет лагерей и попал за колючую проволоку Гулага – в Омский лагерь для политзаключенных, где находился более пяти лет. После смерти Иосифа Сталина Бржезицкий подал заявление на реабилитацию и был реабилитирован, потому что вины никакой не имел, и приехал в Житомир, где и прожил остаток своей жизни. 4 сентября 2014 года Бржезицкий отпраздновал юбилей. Единственный на всю Украину уцелевший бывший заключенный "Майданека" тогда отметил в кругу друзей и родственников свое 90-летие.