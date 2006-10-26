Свидетелю по делу Кравченко пустили пулю в лоб

Свидетель по уголовному делу о гибели экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко Ирина Радзиевская скончалась две с половиной недели назад в реанимации столичного Института нейрохирургии.

Об этом сообщила "Газета по-киевски".

Женщину доставили в больницу с травмой головы, и вначале медики поставили ей диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.

Но уже после смерти, во время вскрытия тела, судмедэксперты обнаружили в голове умершей пулю небольшого калибра.

По некоторым данным, смертельно раненую женщину обнаружила 5 октября на улице Багговутовской случайная прохожая.

Эксперты-криминалисты выяснили, что в Радзиевскую выстрелили из газового пистолета, переделанного под мелкокалиберные патроны.

Расследованием дела занимается милиция Шевченковского района столицы, никаких комментариев по этому делу правоохранители пока что не дают.

Украинская правда