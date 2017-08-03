На пляжах оккупированной Евпатории люди загорают посреди куч навоза (фоторепортаж, видео)

На центральном пляже оккупированной Евпатории на берегу образовались огромные кучи перегноя из водорослей. Но отдыхающих это не остановило, пишет в своем блоге пользователь "НеМихаил".

По его словам, все пляжи буквально завалены зловонными горами. "Вода метров на 30 шоколадного цвета", - говорится в его сообщении.

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"Вообще в этом году Крыму не везет, сезон был сорван плохой погодой, высокими ценами вкупе с плохим сервисом и открывшейся Турцией, а вот теперь ещё и этим", - добавил "НеМихаил".

Работники пляжей грузят все это на катамараны и вывозят в море.

Как сообщал УНИАН, в начале этого лета в Крыму была та же проблема, что и в прошлом – отсутствие туристов. Тогда как до оккупации полуострова отдыхать в Крыму массово приезжали, начиная с майских праздников.