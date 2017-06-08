Безлюдные пляжи: начало сезона отпусков в Крыму не задалось (видео)

В начале этого лета в Крыму та же проблема, что и в прошлом – отсутствие туристов. Тогда как до оккупации полуострова отдыхать в Крыму массово приезжали, начиная с майских праздников.

Видео с камер наблюдения пляжей Алушты, Севастополя, Гурзуфа, Евпатории, Орджоникидзе, Керчи и Ялты разместил на своей странице в Facebook украинский правозащитник Сергей Наумович.

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Из видеоролика видно, что по состоянию на 7 июня 2017 года на крымских пляжах пусто.

«А тем временем, на крымских пляжах бутылочке боярышника негде упасть!», - прокомментировал он.