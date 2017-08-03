"Сбой системы и люди спортивной наружности": как украинцы не смогли попасть на концерт Мэрилина Мэнсона (видео)

Множество людей, купивших билеты на столичный концерт Мэрилина Мэнсона, не смогли на него попасть.

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Как передает Vgorode в Facebook с места событий, скандал возник из-за того, что части билетов в системе просто нет.

"Здесь много людей, у которых такая проблема. Люди покупали билеты на Karabas и на Concert.ua, но на входе их разворачивают. Кому-то говорят, что билет поддельный, кому-то - что по билету уже прошли", - говорится в сообщении.

Под концертным залом скопилась больше сотни людей с такой проблемой. Лишь после 21:00 организаторы начали медленно пропускать людей, но часть гостей ушли, так и не дождавшись концерта.

«Некоторые люди сразу подсуетились и начали предлагать решить проблему с билетами за 100 гривен, якобы они договорятся, чтобы их внесли в базу и пропустили на концерт. Когда корреспондент обратил внимание охраны на этих людей, к нему подошли парни спортивного телосложения с угрозами и настоятельными просьбами отойти и не мешать», отмечает издание.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, недавний концерт знаменитой группы Depeche Mode, который проходил в Киеве, также прошел со скандалом из-за сбоя системы продажи билетов.