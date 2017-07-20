Легенды зарядили Киев: Depeche Mode отыграли концерт на "Олимпийском" (фото)

Культовый британский коллектив Depeche Mode выступил на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Огромные очереди желающих попасть на концерт уже за несколько часов до него растянулись от "Олимпийского" до Дворца спорта. Люди имели позитивный настрой и пели любимые хиты.

Концерт должен был начаться в 19:45, однако начало грандиозного шоу было задержано.

Последний раз рокеры приезжали в украинскую столицу в 2013 году, так что поклонники успели порядком соскучиться по своим кумирам.

В социальных сетях уже ходят отзывы фанатов Depeche Mode о концерте, среди них, в частности, народный депутат Владимир Арьев.

Концерт посетили и звезды украинского телевидения Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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#Depechemode Публикация вот Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 19 Июл 2017 в 12:45 PDT

Поклонники Depeche Mode пришли на стадион с плакатами "Revolution is here".

❤️❤️❤️ #depechemode #depechemodekiev #depechemodeglobalspirittour Публикация вот Sasha Sobolevskaya (@sasha.sobolevskaya) 19 Июл 2017 в 12:30 PDT

Посетил концерт и советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Он выложил у себя в "Фейсбуке" одну из самых известных песен Depeche Mode - Personal Jesus.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, выступление Depeche Mode в Киеве могло не состояться. 17 июля концерт в Минске пришлось отменить. А все потому, что фронтмена группы Дэйва Гаана госпитализировали в одну из больниц белорусской столицы с кишечным расстройством.

Из Минска музыканты прилетели на частном самолете. Солист группы Дэвид Гаан выглядел неплохо. Каждому участнику группы предоставили отдельный автомобиль.

Тур Depeche Mode уже сейчас стал самым масштабным туром в мире по итогам Billboard. На данный момент было продано 613,701 мест на 17 концертах на общую сумму в 46.5 миллионов долларов.