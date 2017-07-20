Легенды зарядили Киев: Depeche Mode отыграли концерт на "Олимпийском" (фото)
В Киеве состоялся самый масштабный концерт легендарной британской группы в восточной Европе.
Культовый британский коллектив Depeche Mode выступил на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Огромные очереди желающих попасть на концерт уже за несколько часов до него растянулись от "Олимпийского" до Дворца спорта. Люди имели позитивный настрой и пели любимые хиты.
Концерт должен был начаться в 19:45, однако начало грандиозного шоу было задержано.
Последний раз рокеры приезжали в украинскую столицу в 2013 году, так что поклонники успели порядком соскучиться по своим кумирам.
В социальных сетях уже ходят отзывы фанатов Depeche Mode о концерте, среди них, в частности, народный депутат Владимир Арьев.
Концерт посетили и звезды украинского телевидения Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
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Поклонники Depeche Mode пришли на стадион с плакатами "Revolution is here".
Посетил концерт и советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Он выложил у себя в "Фейсбуке" одну из самых известных песен Depeche Mode - Personal Jesus.
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Как сообщал УНИАН-Таблоид, выступление Depeche Mode в Киеве могло не состояться. 17 июля концерт в Минске пришлось отменить. А все потому, что фронтмена группы Дэйва Гаана госпитализировали в одну из больниц белорусской столицы с кишечным расстройством.
Из Минска музыканты прилетели на частном самолете. Солист группы Дэвид Гаан выглядел неплохо. Каждому участнику группы предоставили отдельный автомобиль.
Тур Depeche Mode уже сейчас стал самым масштабным туром в мире по итогам Billboard. На данный момент было продано 613,701 мест на 17 концертах на общую сумму в 46.5 миллионов долларов.