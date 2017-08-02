В Житомире по случаю дня ВДВ провели митинг и показ техники

18:19, 02 августа 2017
Общество
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Сегодня в течение дня в Житомире состоялись мероприятия по случаю празднования Дня високомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.

В Житомире по случаю Дня вдв провели митинг и показ техники / oda.zt.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, утром на Смолянском военном кладбище в Житомире прошла литургия в честь памяти воинов, которые погибли в АТО, защищая независимость Украины.

Также в 15 часов на площади Королева состоялись торжества с участием десантников, военных, их семей, руководителей власти города и области.

Читайте такжеУкраина отмечает 25-ю годовщину создания ВДВ (видео)«От имени председателя Житомирской администрации Игоря Гундича и от себя искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ВДВ. Это - праздник настоящих рыцарей, защитников родной земли, защитников территориальной целостности и суверенитета Украины. Именно вы в 2014 году остановили вражеское нашествие. Благодаря вашему труду в деревнях и городах Украины мирное небо над головами. Вы - элита украинской армии. Наши десантники – это мужество, отвага, профессионализм. С праздником!», – обратился к десантникам заместитель председателя – руководитель аппарата Житомирской облгосадминистрации Алексей Ясюнецкий.

Он отметил лучших десантников отличиями. Кроме благодарностей и грамот, он также вручил знак отличия «Честь и слава Житомирского района».

Также в рамках празднования состоялся показ военной техники.

В завершение праздника на площади Королева возле кинотеатра «Октябрь» запланирован показ приемов рукопашного боя, показательный пролет авиации.

Завершится торжественная часть праздничным концертом художественных коллективов города.

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Теги: #День ВДВ в Украине