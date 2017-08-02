С начала АТО погибли 467 украинских десантников

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 467 военнослужащих Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает пресс-служба Минобороны.

"467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности Военной присяге", - сказал Муженко.

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При этом Муженко отметил, что с началом российской агрессии, Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных Сил Украины.

Всего около 3,8 тыс. воинов-десантников награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач, в том числе 20 присвоено звание Герой Украины, шесть из них - посмертно.

Как сообщал УНИАН, с начала проведения АТО погибли более 2,6 тысяч украинских военных. Также более 9,4 тысяч украинских воинов получили ранения.