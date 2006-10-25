В Киеве ”накрыли” порностудию

Работники УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве выявили супругов киевлян О., которые в своем доме на Нивках организовали фотостудию для изготовления и сбыта порнопродукции с участием несовершеннолетних девушек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, уже установлено восемь потерпевших, преимущественно из малообеспеченных семей, которых использовали в роли „моделей”.

Их эротические и порнографические фото злоумышленники размещали в Интернете на специальном сайте. Среди прочего там были и порноизображения организатора фотостудии – О. 1963 года рождения и его шестилетней дочки.

Работниками УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве совместно с работниками Национального Центрального бюро Интерпола Украины установлены распространители этой детской порнографии в скандинавских странах, в частности, в Дании, а также в США. За полученную порнопродукцию сообщники, из которых двое, - граждане США, регулярно перечисляли деньги через систему „Western Union”. Сведения об этих лицах переданы представителю ФБР.

Возбуждено уголовное дело по ст. 156 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних) и ст. 301 ч. 3 (принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера).

Во время обыска правоохранителями изъяты вещественные доказательства – DVD диски, фотографии, дискеты порнографического содержания, одежда малолетних детей эротичного характера, цифровая фото-, видеотехника. Следствие продолжается.