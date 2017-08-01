Прокуратура завершила расследование в отношении экс-заместителя главы АП времен Януковича Чмыря

Прокуратура Сумской области сегодня завершила досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича, а в настоящее время - депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря.

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

«В Сумской области завершено досудебное расследование в отношении экс-чиновника из окружения Януковича - Юрия Чмыря», - заявила она.

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В пресс-службе прокуратуры Сумской области добавили, что сейчас стороне защиты открыты материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре напомнили, что бывший чиновник подозревается в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

«Установлено, что подозреваемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый утерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий», - говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что депутат не внес в декларацию имущество своей дочери, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указаны 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 20-летней неработающей дочери.

Прокуратура усматривает в действиях бывшего чиновника умышленное сокрытие официального документа, подделку и использование заведомо поддельного документа, декларирование недостоверной информации.

«Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, дочь Чмыря - 20-летняя студентка - в течение последних четырех лет приобрела в собственность 12 квартир в центре Киева и в Оболонском районе и 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет более 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не являются соответствующими указанной стоимости приобретенного имущества. Сейчас продолжается расследование по ч. 2 ст. 212 УК Украины.

7 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долл. нашли 1 млн 180 тыс.

12 июля Апелляционный суд Сумской области подтвердил правомерность наложения ареста на 12 квартир и три паркоместа, принадлежащих дочери Чмыря.

Чмырь с июля 2010 года по декабрь 2013 года был председателем Сумской облгосадминистрации, а с декабря 2013 года по февраль 2014 года - заместителем главы Администрации президента Украины. В свое время он был народным депутатом Украины пятого и шестого созывов и членом Партии регионов. Сейчас беспартийный. Избран в Сумской облсовет от политической партии «Видродження» 25 октября 2015 года, но с тех пор не присутствовал ни на одной сессии облсовета. По данным сайта Сумского облсовета, с 2015 года и до настоящего времени Чмырь является заместителем директора по финансовым вопросам ООО «Корнфудзинтернешнл».