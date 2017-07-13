Суд подтвердил решение об аресте 12 квартир, принадлежащих 20-летней дочери экс-главы Сумской ОГА

Апелляционный суд подтвердил правомерность наложения ареста на 12 квартир и три паркоместа, принадлежащих 20-летней дочери экс-главы Сумской облгосадминистрации, а ныне депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря.

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Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, соответствующее решение Апелляционный суд Сумской области принял 12 июля.

Прокуратура Сумской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов семьей бывшего чиновника Сумской области времен экс-президента Виктора Януковича, который в настоящее время является действующим депутатом облсовета, а по его ходатайству на 12 квартир и 3 паркоместа, которые могут подлежать специальной конфискации, как имущество, полученное в результате совершения преступления или является доходом от такого имущества, следственным судьей наложен арест в виде запрета их отчуждения.

"12 июля Апелляционный судом Сумской области решение суда первой инстанции об аресте указанных квартир и паркомест оставлено без изменений, жалоба представителя владельца арестованного имущества оставлена без удовлетворения", - отметила Науменко.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, 20-летняя студентка, дочь Чмыря в течение последних четырех лет приобрела в собственность 12 квартир в центре Киева и в Оболонском районе и 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет более 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества. В настоящее время продолжается расследование по ч. 2 ст. 212 УК Украины.

Кроме того, 7 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долл. нашли 1 млн 180 тыс.

Чмырь с июля 2010 года по декабрь 2013 года был председателем Сумской облгосадминистрации, а с декабря 2013 по февраль 2014 года - заместителем главы Администрации президента Украины. В свое время он был народным депутатом Украины пятого и шестого созывов и членом Партии регионов. Сейчас беспартийный. Избран в Сумской облсовет от политической партии «Видродження» 25 октября 2015 года, но с тех пор не присутствовал ни на одной сессии облсовета. По данным сайта Сумского облсовета, с 2015 г. по настоящее время Чмырь является заместителем директора по финансовым вопросам ООО «Корнфудзинтернешнл».