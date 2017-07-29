Прокуратура допросила экс-замглавы АП Януковича Чмыря

25 июля прокуратура Сумской области допросила бывшего заместителя администрации экс-президента Виктора Януковича, действующего депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Его подозревают в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

"25 июля 2017 года проведен допрос лица в качестве подозреваемого, никаких нареканий на нарушение норм законодательства о вручении подозрения или непризнания статуса подозреваемого у стороны защиты не было", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрокурор подписал подозрение чиновнику времен Януковича, у которого нашли десяток незадекларированных квартир

"Сейчас ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства Заречным районным судом г. Суммы не удовлетворено. Досудебное расследование продолжается", - отметили в прокуратуре.

Также отмечается, что в последнее время в прокуратуру Сумской области поступают заявления о противоправной деятельности подозреваемого за время его пребывания на должности председателя Сумской областной государственной администрации.

"Поэтому обращаемся к жителям Сумской области, если в свое время вы пострадали от преступных решений бывшего главы области – обращайтесь в прокуратуру по адресу г. Суми, вул. Г. Кондратьева, 33, или по тел. 78-17-42, 78-17-43. Конфиденциальность гарантируем", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, дочь Чмыря - 20-летняя студентка - в течение последних четырех лет приобрела в собственность 12 квартир в центре Киева и в Оболонском районе и 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет более 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества. Сейчас продолжается расследование по ч. 2 ст. 212 УК Украины.

7 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долл. нашли 1 млн 180 тыс. долл.

12 июля Апелляционный суд Сумской области подтвердил правомерность наложения ареста на 12 квартир и 3 паркоместа, принадлежащих дочери Чмыря.

Чмырь с июля 2010 года по декабрь 2013 года был председателем Сумской облгосадминистрации, а с декабря 2013 года по февраль 2014 года - заместителем главы Администрации президента Украины. В свое время он был народным депутатом Украины пятого и шестого созывов и членом Партии регионов. Сейчас беспартийный. Избран в Сумской облсовет от политической партии «Видродження» 25 октября 2015 года, но с тех пор не присутствовал ни на одной сессии облсовета. По данным сайта Сумского облсовета, с 2015 года по настоящее время Чмырь является заместителем директора по финансовым вопросам ООО «Корн Фудз Интернешнл».