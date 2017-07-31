На Одесщине задержали контрабандные сигареты на 4 миллиона гривень

В Одесской области правоохранители задержали партию контрабандных сигарет стоимостью более 4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в региональном Управления защиты экономики Нацполиции, в конце прошлой недели, в выходные, оперативники данного полицейского подразделения и прокуратуры Одесской области провели спецоперацию.

Отмечается, недалеко от госграницы Украины с Молдовой (территорией непризнанного Приднестровья) было установлено местонахождение двух замаскированных в поле грузовых фургонов Mercedes-Benz 518 CDI и Mercedes-Benz 814.

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В управлении рассказали, что водители автомобилей пытались скрыться, а также - оказать сопротивление.

«Машины вместе с водителями задержаны. Перекрыт канал контрабандного ввоза табачных изделий на территорию Украины из ПМР», - сообщили в управлении.

Установлено, что данные транспортные средства незаконно пересекли государственную границу Украины и ввезли более 230 тыс. пачек сигарет «Астра» и Мarble на сумму свыше 4 млн грн с целью их дальнейшей незаконной реализации на территории Одесской области.

В настоящее время товар изъят, решается вопрос о наложении ареста. Продолжается расследование.