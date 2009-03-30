Депутат БЮТ предлагает признавать физлиц банкротами

Народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Валерий ПИСАРЕНКО вынес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, которым предлагается разрешить признавать физических лиц банкротами в связи с их неплатежеспособностью.

Соответствующий законопроект (№4273 от 27 марта 2009 г.) зарегистрирован и размещен на официальном сайте парламента.

Согласно законопроекту, дело о банкротстве физлица возбуждает хозяйственный суд, если требования кредитора к должнику в совокупности превышают стоимость его имущества или если требования к должнику составляют не менее 150 минимальных размеров заработной платы и не были удовлетворены должником на протяжении трех месяцев после установленного для их погашения срока.

«Если заявление о возбуждении дела о банкротстве физлица подается должником, он обязан обосновать в заявлении невозможность выполнения денежных требований кредиторов в полном объеме», – сказано в проекте закона.

В то же время должник может одновременно предложить план погашения долга.

Если такое заявление подает кредитор, должник имеет право в течение месяца со дня принятия заявления подать в хозяйственный суд план погашения долга.

В течение месяца со дня принятия заявления о банкротстве должник обязан предоставить перечень и полное описание своих имущественных активов.

Проектом закона предусмотрено, что в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми физлицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью путем капитализации соответствующих периодических платежей, а также требования относительно взыскания алиментов; во вторую очередь удовлетворяются другие требования личного характера; в третью очередь – требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества физлица; в четвертую – требования по уплате налогов и сборов; в пятую очередь проводятся расчеты с другими кредиторами.

Согласно законопроекту, в течение пяти лет после признания физлица банкротом он не может быть зарегистрирован физлицом-предпринимателем, стать основателем юридического лица (за исключением приобретения права по наследству), входить в состав коллегиального органа юридического лица, приобретать имущество или получать средства в кредит, предоставлять поруку, передавать имущество в залог.