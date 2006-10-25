Россия возобновила транзит мяса через Украину

Возобновлен транзит животноводческой продукции через территорию Украины в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины, МинАП получило официальное письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 23 октября 2006 года за подписью руководителя службы Сергея ДАНКВЕРТА. В письме говорится, что Россельхознадзором с 18 октября 2006 года упразднены временные ограничения на транзит животноводческой продукции через территорию Украины со стран-членов Евросоюза в Российскую Федерацию на условиях, обозначенных в подписанном ранее Протоколе.

Соответствующее поручение направлено для выполнения в территориальные управления Россельхознадзора.

Справка УНИАН. Согласно Протоколу, подписанному между Россельхознадзором и МинАП Украины об условиях поставок из Украины в Россию мясной и молочной продукции и отмены временных ограничений на транзит животноводческой продукции через территорию Украины в Российскую Федерацию, стороны договорились о возобновлении транзита животноводческих грузов из ряда стран-членов ЕС через Украину и о поставках говядины в полутушах и четвертинах из Украины в РФ.

Ввоз говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Россию автотранспортом будет организован через пункт пропуска МАПП «Троебортное» (Брянская обл.), а железнодорожным транспортом - через пункт пропуска «Суземка» (Брянская обл.).

Россия ввела запрет на импорт животноводческой продукции из Украины с 20 января 2006 г., аргументируя это нарушениями российского ветеринарного законодательства при ввозе животноводческих грузов и отсутствием со стороны ветслужбы Украины действенного контроля над поставками.