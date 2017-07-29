В Одессе суд арестовал активистов, задержанных во время блокировки Ширяевского райсуда

Приморский районный суд Одессы суд арестовал активистов, задержанных при блокировании Ширяевского районного суда Одесской области 26 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, мера пресечения восьми участникам акции избиралась 28 июля на заседании, которое длилось примерно до 22.00.

Задержанные не отрицали, что находились 26 июля возле Ширяевского райсуда, но утверждали, что общественный порядок не нарушали.

В результате двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, шестерым, в числе которых лидер общественной организации «Украина – это мы» Виталий Голодок, - содержание под стражей на 60 суток.

Голодок, который является бывшим сотрудником милиции, утверждал, что не знает людей, которым вчера избиралась мера пресечения.

Как сообщал УНИАН, 26 июля пресс-служба Ширяевского райсуда Одесской области заявила, что «происходит фактическое блокирование» админздания суда, якобы группа людей стучит в окна и двери здания, через щели дверей в помещение напустили слезоточивый газ, заблокировали работу суда.

Позднее в Главном управлении Национальной полиции в области, сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок возле здания суда, применили спецсредства в отношении активистов, которые нарушали общественный порядок – бросали «коктейли Молотова», разбрызгивали в лица полицейских слезоточивый газ и наносили правоохранителям телесные повреждения.

21 июля Ширяевский райсуд также заявил о захвате административного здания суда активистами общественной организации «Украина – это мы» и взятии в заложники судьи.

Лидер этой организации Голодок заявил УНИАН, что активисты и местные жители намерены штурмовать здание, так как в кабинете забаррикадировался судья Сергей Палий, на действия которого жалуются местные жители.

Вечером активисты разблокировали здание суда в связи с исчезновением из него Палия. Голодок заявил, что судья «сбежал, возможно, переодевшись в полицейскую униформу».

25 июля советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что по факту блокирования здания Ширяевского райсуда начато уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 296 (хулиганство), 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), 377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.

По его словам, в числе задержанных 26 июля 6 человек ранее судимы.

Из районного центра Ширяево в Одессу - в следственное управление регионального главка полиции - доставили 11 активистов, подозреваемых в совершении хулиганских действий, в том числе и лидер общественного формирования. Из них 8 – задержали.

Всем им сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.