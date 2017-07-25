В Одесской полиции назвали заказным блокирование Ширяевского райсуда 21 июля

В Одесской полиции не исключают, что состоявшаяся 21 июля акция протеста с блокированием активистами административного здания Ширяевского районного суда в Одесской области имела заказной характер.

Об этом УНИАН заявил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, на прошлой неделе, помимо блокирования суда в районном центре Ширяево, в населенных пунктах Ширяевского района имел место ряд событий, связанных с рейдерством и хозяйственными конфликтами, связанными со сбором урожая.

Он утверждает, что событие, когда в здании суда на длительное время оказался заблокированным судья Сергей Палий, походило на заказную акцию.

«События, имевшие место в Ширяево, были мало похожи на конструктивную попытку влияния общества или участия жителей района в местном самоуправлении или волеизъявлении, а были, к сожалению, больше похожи на заказные акции», - отметил Форостяк.

Он также заявил, что для участия в данной акции были организованно доставлены «обеспокоенные граждане и собратья из других районов области».

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«Мало разбираясь в проблемах местной общины, активисты прибегли к насильственным и хулиганским действиям, которые свелись к обычному давлению на представителей исполнительной власти и должностных лиц в пользу одной из сторон кланово-олигархической группы, которая борется за влияние в районе», - заявил Форостяк.

По его данным, часть людей, пикетировавших суд, принимали участие в неком справедливом, по их мнению, распределении урожая пшеницы, собранного на площади почти в 1 тыс. га в Ширяевском районе.

По его данным, накануне по факту блокирования здания Ширевского райсуда начато уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 296 (хулиганство), 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), 377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о правонарушении, предусмотренном ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

«Кроме того, к действиям правоохранителей также есть вопросы - по приказу руководства, начатая служебная проверка действий личного состава подразделений ГУ НП, задействованных в охране общественного порядка, и по соблюдению законности в районе», - отметил Форостяк.

Он подчеркнул, что по факту захвата урожая пшеницы, также ведутся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Ширяевский районный суд Одесской области заявил о захвате административного здания суда активистами общественной организации «Украина – это мы» и взятии в заложники судьи.

Лидер этой организации Виталий Голодок заявил УНИАН, что активисты и местные жители намерены штурмовать здание, так как в кабинете забаррикадировался судья Сергей Палий, на действия которого жалуются местные жители.

По словам Голодка, в вышеназванную организацию обратилось порядка 100 местных жителей, которые утверждают, что указанный судья, действуя через свою супругу, которая работает в нотариальной конторе, вымогает с сельчан по 5 тыс. долл. за узаконивание земли, которая «принадлежит этим людям».

Как утверждает Голодок, также Палий отменяет все «решения по нарушениям ПДД водителями» и пр.

Вечером активисты разблокировали здание суда в связи с исчезновением из него Палия. Голодок заявил, что судья «сбежал, возможно, переодевшись в полицейскую униформу».