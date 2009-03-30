Карабинеры в Риме пытались конфисковать микроавтобусы украинцев, которые осуществляют перевозку из Италии в Украину.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, в воскресенье, 29 марта, карабинеры окружили одну из двух стоянок в Риме, откуда отправляются микроавтобусы в Украину, вблизи станции Остиенце.

Сами карабинеры объяснили, что прибыли в ответ на обращение жителей квартала, якобы неудовлетворенных наличием стоянки, после чего начали конфискацию транспортных средств.

О.ГОРОДЕЦКИЙ заметил, что в этот момент ситуация достигла наибольшего обострения, поскольку сотни женщин бросились защищать водителей, едва не спровоцировав силовой конфликт. Некоторые из них в знак протеста легли на землю перед микроавтобусами, чтобы не допустить их конфискации.

После длительных переговоров, проведенных с представителями правоохранительных органов начальником консульского отдела Посольства Украины в Италии Русланом СЕМЕНЧЕНКО, председателем Христианского общества украинцев в Италии и двумя депутатами городского совета итальянской столицы, карабинеры согласились не конфисковывать микроавтобусы и ограничились только несколькими штрафами.

О.ГОРОДЕЦКИЙ также отметил, что, по информации источников, заслуживающих доверия, причиной облавы могло быть заявление организации, которая контролирует другую римскую стоянку микроавтобусов и которая хотела таким способом избавиться от конкурентов.