Фондовые рынки мира идут на рекорд

За последние три недели мировые фондовые индексы выросли на 10-25%, для многих рынков это самый стремительный рост за всю их историю.

Инвесторы, трейдеры, аналитики и спекулянты разделились на два противоборствующих лагеря. Предмет спора — прошли ли мировые фондовые рынки «дно» или мартовский рост — это временная коррекция и в ближайшем будущем фондовые индексы побывают на новых исторических минимумах. Надежды оптимистов подкрепляются 10-20%-ным ростом почти всех фондовых индексов мира. Пессимисты подчеркивают — реальная экономика далека от выхода из кризиса и фондовые рынки обречены на обвал.

С начала марта американский индекс S&P 500 увеличился на 13,3%, английский FTSE 100 вырос на 2,4%, японский NIKKEI 225 взлетел на 15,8%. Еще более стремительными темпами дорожали акции на развивающихся рынках — фондовый индекс MSCI Emerging Markets (показывает динамику 27 развивающихся рынков) вырос на 20,1%.

Знаменитый инвестор Марк Мобиус (управляющий фондом Templeton Asset Management) уже провозгласил начало «бычьего» ралли на фондовых рынках. «Акции уже закладывают основу для следующего этапа «бычьего» рынка», — утверждает он. Впрочем, далеко не все финансовые гуру так оптимистичны. Например, бывший глава ФРС Алан Гринспен считает, что фондовые рынки еще не побывали на дне. «По любым историческим меркам, акции мировых компаний очень дешевы, даже после недавнего ралли, — говорит он. — Однако история говорит нам, что перед решительным разворотом фондовые рынки опустятся еще ниже».

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