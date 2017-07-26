В Одессе отель "Юность" оштрафовали на 1,5 миллиона за нарушения во время реконструкции

В Одессе собственник отеля «Юность», находящегося в курортной зоне, оштрафован более чем на 1,5 млн грн за нарушения во время реконструкции, что привело к обрушению части здания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники Одесской местной прокуратуры №3 (Приморский район) осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве о нарушении правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

«В ходе расследования прокуратурой установлено, что заказчиком гостиничного комплекса осуществляется строительство с нарушением требований законодательства о регулировании градостроительной деятельности. Это привело к обвалу балкона и демонтажу ригели на 13-14 этажах», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что указанный объект относится к повышенной категории сложности строительства, и, по данным прокуратуры, работы на объекте ведутся без разрешительных документов.

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В рамках уголовного производства прокуратура инициировала проведение Департаментом ГАСК в области проверки, по результатам которой накануне на заказчика строительства наложены штрафные санкции за правонарушения градостроительных требований в сумме более 1,5 млн грн.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах региона, согласно официальным документам, гостиницей владеет общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс Юность». По его данным, данное общество замыкается на ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев), владеющее, в том числе, 47,96% акций компании «Одессаоблэнерго».

«Во время работ, которые собственник называет переоборудованием здания, рухнули верхние этажи отеля. Обломки упали недалеко от здания, рядом с припаркованными автомобилями - чудом никто не пострадал», - сказал представитель.

Гостиница «Юность» расположена в курортном районе Одессы, на Французском бульваре, недалеко от Аркадии.

До реконструкции в 16-этажной гостинице было более 150 номеров, ресторан, кафе, бар и пр.