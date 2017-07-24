В Киевском ботсаду установили скульптуру мастера Йоды (видео)
11:38, 24 июля 2017Общество
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Имя автора скульптуры не разглашают.
В Киевском ботсаду появился Йода
Киевская молодежь установила на одной из аллей скульптуру одного из главных героев известной саги "Звездные войны" - магистра Джедаев по имени Йода. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Энтузиасты говорят, они являются фанатами фильма. Теперь они имеют свое место силы - в любимом саду. Имя автора скульптуры не разглашают. Известно только, что это украинец. В дополнение к Йоде - обустроили еще и новую аллею.
На событие установки скульптуры пожаловали и главные герои киносаги. Больше всего довольны дети.
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