В Киевском ботсаду установили скульптуру мастера Йоды (видео)

Киевская молодежь установила на одной из аллей скульптуру одного из главных героев известной саги "Звездные войны" - магистра Джедаев по имени Йода. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Энтузиасты говорят, они являются фанатами фильма. Теперь они имеют свое место силы - в любимом саду. Имя автора скульптуры не разглашают. Известно только, что это украинец. В дополнение к Йоде - обустроили еще и новую аллею.

На событие установки скульптуры пожаловали и главные герои киносаги. Больше всего довольны дети.