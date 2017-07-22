Экс-беркутовца Лободу арестовали на 32 дня без возможности внесения залога

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему бойцу спецподразделения "Беркут" Сергею Лободе, который подозревается в нападении на участников "Автомайдана" в ночь на 23 января 2014 года. Об этом сообщает "112 Украина".

"32 дня содержания под стражей без возможности внесения залога. Именно такое решение принял судья Печерского райсуда, таким образом частично удовлетворив ходатайство, которое внесла генпрокуратура, ведь прокурор просил 60 дней содержания под стражей. Представитель прокуратуры заявил, что удовлетворен таким решением суда, в свою очередь, сторона защиты заявляет, что будет обжаловать данное решение", - сказано в сообщении.

В свою очередь адвокат Лободы Сергей Волков в комментарии журналистам сообщил о том, что его подзащитный не совершал преступление, которое ему инкриминируют: "Преступление, которое инкриминируют Лободе, он не совершал. Человек не виноват, он инвалид 3-й группы, был ранен на Майдане, долгое время лечился, имеет семью, ребенка", - отметил Волков.

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"Сторона защиты предоставила медицинские документы, которые были собраны до его увольнения из органов внутренних дел, при этом она отметила, что он проходит, возможно, какое-то лечение, но документального подтверждения этому не было", - сообщил прокурор ГПУ Руслан Ткаченко.

Следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинения огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. По результатам расследования сообщено о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящего состава полка "Беркут" в причастности к этим событиям, из них 20 объявлены в розыск и 5 находятся под стражей.