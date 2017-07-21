В Одесской области активисты разблокировали здание Ширяевского райсуда

В Одесской области активисты общественной организации «Украина – это мы» и местные жители разблокировали здание Ширяевского райсуда в связи с «исчезновением» из здания судьи Сергея Палия, из-за которого проходила акция протеста.

Об этом УНИАН сообщил руководитель организации Виталий Голодок.

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«Мы уже подготовились к штурму, практически начали, когда выяснилось, что его нет – сбежал. Не знаю как, возможно, переодевшись в полицейскую униформу, которую ему могли дать правоохранители», - сказал Голодок.

Он уточнил, что здание сейчас разблокировано именно в связи с отсутствием Палия, так как именно к нему имеются претензии у местных жителей.

Голодок добавил, что у судьи, «по некоторым данным, якобы случился гипертонический криз». В понедельник активисты организации и местные жители намерены проверить, вышел ли он на работу.

«Наши действия переходят в политическую плоскость. С понедельника мы будем обращаться во все соответствующие инстанции – такой человек не может вершить правосудие», - акцентировал Голодок.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ширяевский районный суд Одесской области заявил о захвате административного здания суда активистами общественной организации «Украина – это мы» и взятии в заложники судьи.

Лидер этой организации Виталий Голодок заявил УНИАН, что активисты и местные жители намерены штурмовать здание, так как в кабинете еще в 11.00 забаррикадировался судья Сергей Палий, на действия которого жалуются местные жители.

По словам Голодка, в вышеназванную организацию обратилось порядка 100 местных жителей, которые утверждают, что указанный судья, действуя через свою супругу, которая работает в нотариальной конторе, вымогает с сельчан по 5 тыс. долл. за узаконивание земли, которая «принадлежит этим людям».

Как утверждает Голодок, также Палий отменяет все «решения по нарушениям ПДД водителями» и пр.