В Одессе судебное заседание о земельных участках для воинов АТО спровоцировало потасовку: полиция пустила слезоточивый газ (видео)

В среду в хозяйственном суде Одессы должны были рассмотреть дело о законности выделения земли воинам АТО и семьям погибших. Однако судебное заседание повлекло столкновения с полицией и блокирование движения по проспекту Шевченко, сообщает ТСН.

Читайте такжеОдесский горсовет одобрил расширение дельфинария на пляже Ланжерон за 120 миллионов гривенАктивисты были недовольны отказом допустить их на рассмотрение дела. "Полиция стала заслоном и начала нас по какой-то причине туда не пускать. Мало того, что нам предоставили зал на пять человек, хотя нас было больше ста. Мы были спровоцированы, потому что нас начали отталкивать", - заявил председатель общественной организации Виталий Голодок.

В сутолоке разбили стеклянные двери бокового входа. После усиления драки полицейские применили слезоточивый газ и начали задерживать наиболее активных участников противостояния. В ответ протестующие перекрыли движение по проспекту Шевченко – образовались огромные пробки.

"Правоохранители поставили блокировщиками ультиматум: освободить проезжую часть или произойдет силовое выведение на обочину и открытия уголовного дела. Блокаду сняли, но только после обещания суда допустить людей на следующее заседание", - сообщил журналист.

О пострадавших говорят обе стороны конфликта. "Задержаны двое граждан, которые непосредственно нанесли телесные повреждения сотрудникам полиции. Они доставлены в Приморский участок, сейчас пересматривается видео и будет дана правовая оценка действиям каждого гражданина, кто здесь принимал участие", - рассказал заместитель начальника ГУНП Украины в Одесской области Иван Ищенко.

После столкновений помещение суда срочно закрыли, заседание перенесли, а вход с разбитой дверью взяли под охрану.