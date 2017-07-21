Прокуратура передала в суд дело следователя Нацполиции, который не подал декларацию

Прокуратурой Львовской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении следователя одного из отделений Нацполиции во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой Львовской области по результатам обработки данных сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции установлено, что следователь одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области, умышленно не подал в Единый государственный реестр декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год, путем заполнения такой на официальном веб-сайте НАПК», - говорится в сообщении.

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Прокуратурой области завершено досудебное следствие и направлен в суд обвинительный акт в отношении последнего по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

В прокуратуре информируют, что санкция ст. 366-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.