На Донетчине трех полицейских уличили в пытках задержанных

Следователи прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции сегодня, 20 июля, задержали трех участковых офицеров сектора превенции Покровского отдела областной полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеУкраинские летчики показали класс на авиашоу в Британии (видео)

Следствию удалось установить, задокументировать и ликвидировать созданную полицейскими преступную схему искусственного улучшения показателей служебной деятельности.

Установлено, что правоохранители с целью повышения своих показателей в работе по выявлению и раскрытию уголовных и административных правонарушений, систематически фабриковали доказательства виновности лиц в уголовном производстве. В частности, передавали наркозависимым лицам наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, зафиксированы факты избиения и пыток задержанных лиц. Так, правоохранители, находясь в помещении одного из участковых пунктов полиции, пытались заставить задержанного взять на себя ответственность за уголовное преступление, которое он не совершал. Получив отказ от задержанного, полицейские избили его резиновой дубинкой по голове, телу, рукам и ногам.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины продолжается.