Экс-судью Зварича перевезли в Львовский СИЗО

Бывшего председателя Апелляционного административного суда Львова Игоря ЗВАРИЧА перевезли во Львовский следственный изолятор Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН адвокат экс-председателя суда Игорь САВКА.

По его словам, И.ЗВАРИЧ был перевезен вчера вечером после завершения заседания Апелляционного административного суда Киева, который постановил оставить экс-судью под стражей.

«На данное время Игорь ЗВАРИЧ находится во Львовском СИЗО, однако об условиях содержания ничего не могу сказать - я еще не был у своего подзащитного», - сказал И.САВКА.

Заместитель начальника Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний во Львовской области Мирослав ДЕМКИВ подтвердил УНИАН информацию о том, что экс-судья И.ЗВАРИЧ на данное время находится во Львовском СИЗО, и подчеркнул, что «жизни заключенного ничего не угрожает».

«Не стоит нагнетать обстановку относительно вероятной угрозы жизни Игоря ЗВАРИЧА. Администрация следственного изолятора в полной мере отвечает за безопасность всех заключенных – независимо от того, какая у них фамилия: ЗВАРИЧ или какая-то другая», - отметил М.ДЕМКИВ.

Относительно условий содержания, в которых находится «элитный заключенный», М.ДЕМКИВ отметил, что «условия обычные, как у всех. Я не уточнял, но не думаю, что Игорь ЗВАРИЧ содержится в отдельной камере. Мы не имеем таких условий - удерживать заключенных до приговора суда в отдельных камерах».

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой был на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года во Львове около 21.00 на чердаке одного из жилых домов работники Службы безопасности Украины задержали И.ЗВАРИЧА.

10 марта его доставили в Киев.

В тот же день Печерский райсуд столицы избрал для И.ЗВАРИЧА меру пресечения в виде взятия под стражу. 23 марта Апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение о содержании И.ЗВАРИЧА под стражей.

На время содержания под арестом он находился в Киевском следственном изоляторе Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний.