Тимошенко нашла в Азии инвестора для модернизации ГТС

Украина рассматривает Японию как ключевого инвестора проекта по модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя планируемый визит в Японию украинской правительственной делегации.

«Мы будем рассматривать более 20 вопросов во время моего визита в Японию, но один из вопросов – это, в том числе, в рамках подписанной вчера совместной декларации с Европейским Союзом – привлечение японских компаний как ключевых инвесторов для реконструкции и модернизации газотранспортной системы Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, визит Ю.ТИМОШЕНКО в Японию запланирован на 25-26 марта.