"Необычная граница": в ГПСУ показали снимки "гигантских рыб" на поле между Польшей и Украиной (фото)
В Госпогранслужбе рассказали интересный факт. Говорят, что государственная граница - не только колючая проволка и строгий контроль.
Гигантские рыбы украшают поле на границе между Украиной и Польшей.
Интересный факт рассказали в Госпогранслужбе и поделились фото.
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"Государственная граница - обычно это вооруженные до зубов пограничники, обученные овчарки, колючая проволока и строгий паспортный контроль. Но не все так однозначно! Часть границы между Украиной и Польшей очень необычная. Гигантские рыбы между Польшей и Украиной символизируют условность границ между странами", - рассказали пограничники.
Их создатель - польский художник Ярослав Козяр. Рубеж между двумя европейскими государствами в этом месте ежегодно украшают перед проведением местного фестиваля искусств (Фестиваль ленд-арт).
Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.