Безвизом с ЕС уже воспользовалось более 100 тысяч украинцев – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что правом безвизовых поездок в страны Евросоюза уже воспользовались более 100 тысяч украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пленарного заседания саммита Украина-ЕС.

Президент напомнил, что 11 июня украинцы в полной мере «почувствовали вкус» безвизового движения в ЕС.

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«Хочу проинформировать вас, уважаемые коллеги, уже более 100 тысяч Украинцев, которые имеют биометрические паспорта, воспользовались своим правом на безвизовый режим», - сообщил глава государства.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.