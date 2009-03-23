И.о. временного администратора банка Киев то ли умер, то ли убит
Официальной версии еще нет
Исполняющий обязанности временного администратора банка “Киев” Владимир ПОНОМАРЬ умер естественной смертью.
Как сообщил УНИАН сотрудник банка, который пожелал остаться неназванным, “в руководстве банка говорят о том, что он умер своей смертью”.
Ранее источник, близкий к Национальному банку Украины, сообщил УНИАН, что версии смерти В.ПОНОМАРЯ не совпадают. Одна из них – В.ПОНОМАРЬ был убит из огнестрельного оружия, по другой – он умер у себя дома, сидя за компьютером.
В департаменте по связям с общественностью МВД Украины данную информацию не подтвердили.
В то же время, временный администратор банка “Киев” Анатолий СТЕПАНЕНКО находится на больничном. По данным источника, ему сделали операцию. Национальный банк Украины на данный момент рассматривает новую кандидатуру на должность временного администратора в банк “Киев”.
Справка УНИАН. Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ “Киев”. Временным администратором в банк назначен А.СТЕПАНЕНКО.