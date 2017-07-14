Днепропетровский облсовет выделил деньги на адресную помощь семьям погибших в АТО

Днепропетровский областной совет выделил 2,9 млн грн на адресную помощь семьям бойцов, погибших во время проведения антитеррористической операции. За данное решение сегодня, 14 июля, на очередной сессии проголосовали единогласно 96 депутатов, присутствувовавших в зале.

Читайте такжеВ Одессе открылась выставка, посвященная пропавшим без вести во время АТОВ решении отмечается, что помощь оказывается 280 членам семей погибших бойцов.

«Эти средства - 2,9 млн грн предусмотрены на ежемесячные выплаты семьям погибших участников боевых действий, проживающих в сельской местности. Каждый член семьи погибшего воина будет получать по 1600 грн ежемесячно с первого июля до конца этого года», - отметил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов.

По его словам, подобные программы поддержки семей погибших местными советами городов региона принимаются отдельно.

В Днепропетровской области сейчас проживают 1044 члена семей бойцов, погибших во время АТО.