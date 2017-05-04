Порошенко подписал два закона о повышении соцзащиты военных и членов их семей

Президент Украины Петр Порошенко подписал два закона о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о законах «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей» и «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи».

Глава государства подписал соответствующие законы в присутствии министра обороны Степана Полторака, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и координаторов центров помощи участникам АТО Алексея Липириди и Анны Янчевской.

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Порошенко отметил, что документы стали результатом огромной работы при участии Министерства обороны, Генштаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады, благодаря которой разработана программа по повышению уровня защиты военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей». Законом увеличено единовременное денежное пособие в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности для тех, кто принимал непосредственное участие в антитеррористической операции.

13 апреля парламент принял Закон " О внесении изменения в статью 15 закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи.