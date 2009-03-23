Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки доллара в украинских коммерческих банках сегодня составил 8,18/8,34 грн./долл. Курс покупки понизился на 0,2%, по сравнению с 22 марта, продажи – повысился на 0,6%.

Об этом сообщаетFinance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня повысился на 1,8%, по сравнению с 22 марта, - до 10,90 грн., продажи – на 0,6% – до 11,45 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине снизился на 4%, по сравнению с 22 марта, - до 0,2208 грн., продажи – повысился на 4% - до 0,2572 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,17 грн./долл. (курс понизился на 0,9%, по сравнению с 22 марта), продают – по 8,32 грн./долл. (курс повысился на 0,7%).

Евро в столице покупают в среднем по 10,91 грн. (курс повысился на 1%, по сравнению с 22 марта), продают – по 11,44 грн. (курс повысился на 0,8%).

Коммерческие банки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2186 грн. (дешевле на 2,8%, по сравнению с 22 марта), продают – по 0,2639 грн. (дороже на 1,5%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,55 грн., евро – 10,90/11,70 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,90/11,60 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 10,90/11,35 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 23 марта, составляет 7,70, к евро – 10,43273, к российскому рублю – 0,23038.